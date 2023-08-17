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НовостиВ мире17 августа 2023 1:06

Ливан остался без электричества после отключения ТЭС из-за неуплаты долгов

В результате отключений из строя вышли многие объекты инфраструктуры
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Ливан остался без электричества после отключения ТЭС из-за неуплаты долгов

Ливан остался без электричества после отключения ТЭС из-за неуплаты долгов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ливане на всей территории страны уже на протяжении нескольких часов нет электричества из-за отключения двух тепловых электростанций. Об этом сообщила компания Électricité du Liban.

По данным компании, операторы двух ТЭС сообщали, что отключат с 17.00 по местному времени в среду ТЭС из-за неуплаты долгов в валюте. После чего оператор реализовал свое обещание.

Сейчас в Ливане две ТЭС являются единственными снабжающими электроэнергией станциями. Вместе они производят 550 МВт. Из-за отключений электричества из строя вышли станции перекачки воды и многие другие объекты инфраструктуры. В компании заявили, что не контролируют ситуацию, несмотря на попытки ее урегулировать, пишет РИА Новости.

Ранее в Ливане неизвестные боевики обстреляли кортеж, в котором передвигался министр обороны Морис Слим. Об этом сообщал сам руководитель оборонного ведомства.