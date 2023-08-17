Путин присвоил главе парламента Чечни Магомеду Даудову звание генерал-майора МВД Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора МВД РФ председателю парламента Чечни Магомеду Даудову. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, глава государства в очередной раз высоко отметил успехи команды главы Чечни. За это она особенно признательна и благодарна президенту.

Также Рамзан Кадыров добавил, что Магомед Даудов после эффективной работы в разных должностях был награжден звездой Героя России. Помимо этого он является кавалером ордена Кадырова, а также на счету Даудова есть многочисленные государственные и республиканские награды. Парламент региона он возглавляет с 2015 года.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на чеченских свадьбах. По его мнению, такие новшества недопустимы.