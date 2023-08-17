ФСБ сообщила о задержании за шпионаж командира теробороны ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу в Херсонской области задержали подозреваемого в шпионаже украинца. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Гражданин Украины был задержан в уголовно-процессуальном порядке. На данный момент в отношении него проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

Известно, что задержанного подозревается в шпионаже. Им оказался 54-летний украинец, командир отряда теробороны Вооруженных Сил Украины, собиравший данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Также сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы Украины в Брянскую область. Было уничтожено четыре боевика.