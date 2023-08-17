Экс-глава МИД Австрии Кнайсль ищет себе подходящий дом в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что она пока не насовсем приехала в Россию. Экс-глава австрийского МИД ищет для этого возможность, в первую очередь - дом. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, дом она пока не купила, но хотела бы. Также Кнайсль пошутила над британскими СМИ, которые утверждали, что она живет где-то в секретном месте.

Экс-глава МИД Австрии добавила, что сейчас она арендовала небольшой дом в деревне Рязанской области. На данный момент ей необходимо найти жилье, где можно будет жить с большим количеством питомцев.

"В Ливане у меня пони, лошади, у меня также много собак", - поделилась Кнайсль.

Напомним, в начале августа 2023 года стало известно, что Карин Кнайсль после Петербургского международного экономического форума переехала в арендованный дом в деревне Петрушово Рязанской области.