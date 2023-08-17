Ветеран Мэтью Хо: США не посылают технику Киеву из-за страха раскрыть секреты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США не отправляют Украине новейшую технику из-за риска, что вооружение может попасть не только в руки российской стороне, но и китайской. КНР может воспользоваться секретными данными, считает американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, главной причиной, по которой США не посылает на Украину новые танки, является боязнь, что их захватят. Нельзя, чтобы кто-либо понял, как устроена броня на Abrams, считает эксперт.

Также он напомнил, что похожая ситуация была с ракетами HIMARS, которые управляются системой GPS. Ее войска ВС РФ научились глушить. Из-за этого Штаты не хотят передавать Киеву и баллистические ракеты ATACMS. При этом, информация о вооружениях может дойти и до китайцев, а это действительно беспокоит США, заключил эксперт.

В США забеспокоились из-за решения России разместить гиперзвуковые ракеты надводного базирования "Циркон" на атомные подводные лодки типа "Ясень". Об этом сообщает издание The Hill.