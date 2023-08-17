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НовостиОбщество17 августа 2023 4:03

Что произошло в ночь на 17 августа

Николя Саркози назвал иллюзией возможность возвращения Крыма Украиной
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Бывший президент Франции Саркози назвал иллюзией возможность возврата Крыма

Бывший президент Франции Саркози назвал иллюзией возможность возврата Крыма

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Франции Николя Саркози обратился с призывом к странам Запада не строить иллюзий относительно того, что Россия отдаст Крымский полуостров Украине или кому-либо ещё. По его словам, Крым исторически всегда был частью России.

Между тем, УФСБ России по Восточному военному округу задержали подозреваемого в шпионаже гражданина Украины в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю .54-летний мужчина собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ.

В Приморье бывший тайфун "Лан" стал заметно слабее и перестал представлять угрозу наводнением восточной части региона. Об этом сообщила пресс-служба Приморского гидрометцентра. При этом в Приморском крае продолжат идти небольшие и умеренные дожди, а на востоке и северо-востоке местами ожидаются сильные осадки.

Кроме того, Ливане на всей территории государства нет электроэнергии в связи с отключением двух тепловых электростанций. Об этом сообщила компания Électricité du Liban. Ранее операторы двух ТЭС оповещали об отключении электричества из-за неуплаты долгов в валюте.

В США заседание суда по делу экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, о "вмешательстве в выборы" могут провести 4 марта 2024 года. Такую инициативу предложила прокурор штата Джорджия Фэни Уиллис. Документ опубликован в базе данных окружного суда Фултона.