Бывший президент Франции Саркози назвал иллюзией возможность возврата Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Франции Николя Саркози обратился с призывом к странам Запада не строить иллюзий относительно того, что Россия отдаст Крымский полуостров Украине или кому-либо ещё. По его словам, Крым исторически всегда был частью России.

Между тем, УФСБ России по Восточному военному округу задержали подозреваемого в шпионаже гражданина Украины в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю .54-летний мужчина собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ.

В Приморье бывший тайфун "Лан" стал заметно слабее и перестал представлять угрозу наводнением восточной части региона. Об этом сообщила пресс-служба Приморского гидрометцентра. При этом в Приморском крае продолжат идти небольшие и умеренные дожди, а на востоке и северо-востоке местами ожидаются сильные осадки.

Кроме того, Ливане на всей территории государства нет электроэнергии в связи с отключением двух тепловых электростанций. Об этом сообщила компания Électricité du Liban. Ранее операторы двух ТЭС оповещали об отключении электричества из-за неуплаты долгов в валюте.

В США заседание суда по делу экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, о "вмешательстве в выборы" могут провести 4 марта 2024 года. Такую инициативу предложила прокурор штата Джорджия Фэни Уиллис. Документ опубликован в базе данных окружного суда Фултона.