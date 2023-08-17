Полковник Райснер: Российские войска сокращают пространство для маневра ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины столкнутся с большим риском, если введут на линию соприкосновения последнюю бригаду бойцов, которая была подготовлена для наступления. Такое заявление сделал полковник армии Австрии Маркус Райснерг в интервью газете Tagesspiegel.

— Развертывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идет с 4 июня. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких направлениях, — подчеркнул эксперт.

Полковник также отметил, что из-за усиления атак российских подразделений между Кременной и Купянском, Киев был вынужден был перебросить в этот район больше резерва. При этом ВСУ хотели бы совершить прорыв до наступления осенней распутицы, но задействование последней резервной бригады может обернуться полным провалом.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский признался, что украинские войска испытывают огромные трудности в районе Купянска и подчеркнул, что российские подразделения ежедневно пытаются прорвать оборону.