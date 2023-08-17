ФСБ задержала двух человек, планировавших подрыв станции связи в Зеленогорске
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух человек, готовивших подрыв базовых станций связи в закрытом городе Зеленогорске. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.
— Установлено, что два сторонника идеологии, запрещенной в России межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»*, планировали осуществить подрыв базовых станций связи в городе Зеленогорске, — добавили в пресс-службе ведомства.
Само задержание подозреваемых в диверсии проходило при силовой поддержке регионального СОБР Управления Росгвардии.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Крыма, который работал по заданию украинских спецслужб и передавал информацию о перевозке грузов в зоне спецоперации. Также он показал сотрудникам, где хранится самодельное взрывное устройство.
Также KP.RU рассказывал о задержании двух мужчин в Новосибирской области, которых подозревают в государственной измене. В их доме обнаружили целый арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия.
*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ