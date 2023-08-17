Посол РФ Ерхов: более 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Более 1,2 тысячи россиян застряли в курортной Анталье из-за отмены рейсов российского авиаперевозчика Red Wings по техническим причинам. Об этом рассказал посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов.

— К сожалению, задержки с вылетами рейсов как российских, так и турецких авиакомпаний стали достаточно частым явлением. Надо отметить, что в большинстве случаев они составляли от одного до трех часов и не представляли особых проблем для пассажиров, — подчеркнул Ерхов.

Он также добавил, что нынешний случай с Red Wings немного отличается, поскольку некоторые граждане России ждали отправления домой более двух суток. При этом представители перевозчика позаботились о пассажирах и разместили большую часть в отелях, а также обеспечили питание.

Генконсульство России в турецкой Анталье будет и дальше следить за ситуацией с обращениями граждан РФ, которые оказались в сложной ситуации.

Ранее KP.RU рассказывал, что компания Red Wings отправила резервный рейс в Турцию, чтобы забрать застрявших в Анталье туристов. Помимо этого из Екатеринбурга уже вылетел еще один самолет, который заберет часть россиян.