ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего информацию украинским спецслужбам Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности по ЛНР задержали украинца, который передавал спецслужбам информацию о местоположении российских подразделений и военной техники. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России в регионе.

— Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанный мужчина — гражданин Украины, который проживал в ЛНР и с октября 2022 года начал собирать и передавать данные о Народной милиции ЛНР и российской армии. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые планировали подрыв станции связи в Зеленогорске. Они были сторонниками одной из запрещенных в России экстремистских организаций.