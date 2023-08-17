Турция арендовала ливийский порт Хомс на 99 лет для размещения военной базы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция арендовала ливийский порт Хомс на срок 99 лет для размещения там своей военной базы. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Следуя активной политике в Восточном Средиземноморье, Турция арендовала порт Хомс в Ливии на 99 лет», - сказано в сообщении телеканала.

Уточняется, что на созданной в регионе военной базе собираются развернуть турецкие национальные системы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также средства противовоздушной обороны (ПВО).

В Турецком центре морских и глобальных стратегий заявили, что созданная в арендованном порту военная база поможет создать «превентивную защиту зон морской юрисдикции Турции, а также безопасность торговых судов».

Кроме того, отмечается, что сотрудничеств Анкары и Триполи идет передача в пользование Турции военной авиабазы Ватие.

Напомним, в июне этого года Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии после девяти лет перерыва.