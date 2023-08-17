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НовостиВ мире17 августа 2023 6:28

Турция арендовала ливийский порт Хомс на 99 лет для размещения военной базы

TRT Haber: Турция арендовала ливийский порт Хомс на 99 лет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Турция арендовала ливийский порт Хомс на 99 лет для размещения военной базы

Турция арендовала ливийский порт Хомс на 99 лет для размещения военной базы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция арендовала ливийский порт Хомс на срок 99 лет для размещения там своей военной базы. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Следуя активной политике в Восточном Средиземноморье, Турция арендовала порт Хомс в Ливии на 99 лет», - сказано в сообщении телеканала.

Уточняется, что на созданной в регионе военной базе собираются развернуть турецкие национальные системы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также средства противовоздушной обороны (ПВО).

В Турецком центре морских и глобальных стратегий заявили, что созданная в арендованном порту военная база поможет создать «превентивную защиту зон морской юрисдикции Турции, а также безопасность торговых судов».

Кроме того, отмечается, что сотрудничеств Анкары и Триполи идет передача в пользование Турции военной авиабазы Ватие.

Напомним, в июне этого года Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии после девяти лет перерыва.