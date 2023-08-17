Михаил Дегтярев провел встречу с главой Солнечного района

Район получил более 152 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону. Фото: правительство Хабаровского края

Предстоящий отопительный сезон, а также положение дел с точки зрения привлечения инвестиций стали главными темами рабочей встречи губернатора Михаила Дегтярева с главой Солнечного района Татьяной Поваляевой.

Подготовка района к приближающимся холодам, по словам главы муниципалитета, идет без нарушений сроков. На все мероприятия из краевого и местного бюджетов выделено более 152 миллионов рублей. Средства идут, главным образом, на восстановительные работы тепловых и электрических сетей, приведение в порядок системы холодного водоснабжения, а также модернизацию котельных. Сегодня район занят обновлением теплотрассы в поселке Горный и труб напорного водовода в поселке Амгунь. А модернизация электросетей в селе Тавлинка обошлась в 6,6 миллионов рублей, которые пошли на закупку комплектной трансформаторной подстанции и на предстоящую реконструкцию электросетей.

Помимо работы на перспективу, не остаются без внимания и вопросы, требующие срочного решения. Так, оперативно выделенные краевыми властями 30 миллионов рублей позволили привести в порядок изношенное здание котельной в Амгуни. За оказанную помощь глава района поблагодарила губернатора.

Далее главе региона доложили о растущих показателях муниципалитета в экономике. Положительная динамика сохраняется по приросту собственных доходов, а также по доле экономически активного населения, достигшей более 57 процентов от общего населения. О развитии сферы малого и среднего предпринимательства свидетельствует количество зарегистрированных субъектов МСП, число которых превышает 560 организаций.

Что касается социальной сферы, капитального ремонта в ближайшее время ожидают три школы и детский сад в Солнечном. А в 2024 году школа в поселке Горный получит на модернизацию 135 миллионов рублей в рамках федеральной программы. Кроме того, активное участие в нацпроектах позволило за 2023 год произвести замену окон в школе искусств в Березовке и отремонтировать центр досуга в поселке Хурмули. В следующем году комплексная реконструкция ожидает школу искусств районного центра. Губернатор отметил, что реализация нацпроектов стала возможна благодаря инициативе президента России.

Местное население стремится активно участвовать в жизни района, используя ТОС для реализации собственных проектов. В прошлом году 19 проектов района получили в общей сложности восемь миллионов рублей. Воплощение всех проектов-победителей в жизнь планируется в этом году.

В завершение встречи губернатор высоко оценил работу района по поставленным задачам и нацелил команду муниципалитета на новые достижения.

- С бизнесом нужно продолжать дружить, людей – поддерживать и во всех конкурсах участвовать! Важно привлекать каждую копеечку в родной край! – подчеркнул Михаил Дегтярев.