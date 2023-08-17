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НовостиПроисшествия17 августа 2023 6:33

СК возбудил дело против сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

У юриста и его соратников прошло несколько обысков
Елизавета КУЗНЕЦОВА
СК возбудил дело против сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

СК возбудил дело против сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против сопредседателя движения «Голос»*, юриста Георгия Мельконьянца. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на источник.

Как сообщается, дело было возбуждено по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации в РФ» (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

По данным собеседника издания, в рамках дела у юриста и его соратников прошло несколько обысков в восьми российских регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации в августе 2021 года внесло общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»* новый реестр незарегистрированных общественных объединений - иноагентов. Тогда движение стало первым в данном списке. Отмечалось, что «Голос»* финансировала гражданка республики Армения.

*внесен в реестр иностранных агентов в России