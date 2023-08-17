ActuNiger: 31 человек погиб в результате атак вооруженных людей в Нигере Фото: REUTERS

В результате атак вооруженных людей на деревни в регионе Тиллабери в Нигере погибли не менее 31 мирных жителей. Атака произошла еще 15 августа. Об этом рассказали в издании ActuNiger со ссылкой на источники.

— По меньшей мере 31 человек был убит во вторник, в ходе рейдов вооруженных лиц, предположительно, террористов в нескольких деревнях в регионе Тиллабери, — говорится в публикации, а также отмечается, что все погибшие — мирные жители.

Напомним, ранее военные мятежники, устроившие государственный переворот в Нигере, обвинили французских военных в гибели пяти бойцов своей нацгвардии. Еще четверо военнослужащих было ранено. Помимо этого мятежники заявили о нарушении воздушного пространства республики.

Также стало известно, что захватившие власть мятежники привели армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявление ЭКОВАС о готовности начать интервенцию. Они также планируют привлечь дополнительные силы для защиты своей страны.