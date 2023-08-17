Путин поручил продвигать российские видеоигры за рубежом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр для продвижения за рубежом до 30 сентября 2023 года. Об этом глава государства заявил по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».

— Правительству РФ подготовить совместно с АО «Российский экспортный центр», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что в том числе российские видеоигры будут продвигать в странах БРИКС.

Ранее Владимир Путин встретился с российскими разработчиками игр и программного обеспечения, которые попросили его о способствовании выхода отечественных игр на рынок Китая. Глава государства поддержал эту просьбу и заявил, что вставит этот вопрос в переговорный процесс, поскольку рынок колоссальный не только в Китае, но и в странах БРИКС.