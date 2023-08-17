День сокола пройдет в рамках Восточного экономического форума. Фото: Росконгресс

В рамках VIII Восточного экономического форума в стартовый день, 10 сентября, на территории Дальневосточного федерального университета состоится День сокола, а главной темой мероприятия станет учреждение глобальной программы по сохранению этого вида птиц – Всемирной соколиной инициативы.

Во время деловой программы представители органов власти, а также ученые и эксперты международного уровня обсудят эффективные методы восстановления природных популяций, их реабилитации и реинтродукции, деятельности центров разведения, а также наилучших практик прикладного использования ловчих птиц.

Кроме того, можно будет посетить выставку «Улица Дальнего Востока», которую откроет совместная интерактивная экспозиция Минприроды РФ и Камчатского края – «Дом Сокола». Она покажет историю и эволюцию хищных птиц, позволив также увидеть живого сокола и стать свидетелями его полета.

«У нас достаточно широкая пригласительная кампания. В числе приглашенных: российские и иностранные официальные лица, представители бизнеса, некоммерческих организаций», - заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.

По его словам, важной частью программы будет принятие рамочной декларации по сохранению популяции кречета. «На сегодняшний день проект декларации поддержали восемь государств», - отметил он.

На данный момент в России около 50% видов сколов занесено в Красную книгу РФ, а особое положение занимают крупные, такие как кречет, балобан и сапсан.