FT: ВСУ спешно передислоцируют важное вооружение из-за точных российских ударов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После ударов российских войск по объектам расположения ВВС Украины, которые использовались для запуска ракет Storm Shadow и Scalp, командование спешно пытается передислоцировать критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом рассказали в газете Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Также в публикации рассказали, что Украина и ее союзники воспринимают удары российских войск по военным объектам на западе Украины, как попытку разрушить парк бомбардировщиков и взлетно-посадочные полосы.

При этом на данный момент украинские пилоты постоянно перемещаются между десятками авиабаз и даже коммерческих аэропортов.

Ранее стало известно, что российские удары по Одессе истощили украинскую систему противовоздушной обороны, которая предпринимала попытки перехватить эти ракеты. Украинские войска фактически сжигали запасы ракет, чтобы перехватить российские снаряды.