Суд вынес приговор двум подросткам за подготовку теракта в Новосибирске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Новосибирске вынесли приговор подросткам, которые готовили теракт в «Паспортно-визовом сервисе» МВД в августе 2022 года. Оба являются участниками запрещенной в РФ террористической организации «National Socialism/White Power».

Как уточняется, один из несовершеннолетних проживает в Новосибирске, а второй прибыл из Новотроицка Оренбургской области. Отмечается, что совершить теракт в «Паспортно-визовом сервисе» МВД они намеревались из-за национальной ненависти к мигрантам из Центральной Азии.

По данным сотрудников УФСБ РФ по Новосибирской и Челябинской областям, подросток из Новосибирска изготовил самодельное взрывное устройство, которое позже испытал на пустыре недалеко от своих домов.

Инструкции по подрыву, а также изготовлению взрывчатки подросток получил от из города Челябинск от модератора чата в мессенджере. У жителя Новосибирска позже нашли данные, подтверждающие его причастность к деятельности террористической организации, а в его мобильнике нашли переписку.

На подростков было возбуждено уголовное дело за подготовку к теракту, а жителя Челябинска этапировали в Новосибирск. Новосибирцу назначили четыре года в воспитательной колонии, а подростка из Новотроицка – на три года.