Метеоролог Вильфанд: южная жара в Москве продержится до выходных Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Москву снова вернулась жара, на всей Европейской части установилось настоящее лето. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объясняет, почему в столице теперь южная погода.

По словам метеоролога, причина не только в антициклоне, а еще потому, что северный ветер приносит тёплый воздух.

- Эти воздушные массы родились, сформировались на востоке Средиземного моря, на Балканах, они просто "генетически" теплые, и они по такой сложной траектории перемещаются сначала на север, в Балтику, Скандинавию, а затем уже опускаются на юг, в центр Европейской России и, в частности, в Москву, - сказал Life Вильфанд.

В Москве временно стало как в Ростове или Краснодаре, то на самом юге России установилась уже "турецкая погода", поделился метеоролог: +35...+38 градусов. В Астраханской, Волгоградской областях, на Ставрополье, Северном Кавказе ожидают +34...+37 градусов по Цельсию.

В Приволжском федеральном округе температура останется выше нормы - +30...+32. На Алтае и Новосибирске от 14 до 19 градусов со знаком плюс. А уже на следующей неделе там будет до 28 градусов.

- То есть лето возвращается, даже будет температура выше нормы. За пять-шесть дней потеплеет на семь-восемь градусов, - отметил Роман Вильфанд.

А вот в Московском регионе в пятницу ,18 августа, жара начнет спадать, а в выходные дневная температура понизится до +24...+26. В целом нынешнее лето не очень жаркое, хотя июнь и июль били все рекорды в истории метеонаблюднений. Тем временем, в ближайшие два дня в столицу снова вернется аномальная жара. Температура воздуха прогреется до +31 градуса. В связи с этим сотрудники МЧС дали рекомендации москвичам, как обезопасить себя от палящего солнца, сообщает телеканал "360".

-19 августа в столице будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +25. Скорость ветра с утра составит 2,1 м/с, а вечером — 1,5 м/с. В воскресенье, 20 августа, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +19. Днем она поднимется до +24, а вечером опустится до +21», — сообщил «Известиям» руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.