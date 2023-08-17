Стало известно, сколько жителей ЛНР получили российские паспорта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На данный момент около 80 процентов жителей Луганской Народной Республики получили российские паспорта. Ежедневно за гражданством в республике обращаются около 2,5 тысячи человек. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

— Сотрудниками подразделений управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике с 2019 года выдано более 900 тысяч паспортов гражданина РФ, что составляет около 80% от общего количества лиц, подлежащих паспортизации, — рассказала Волк.

На данный момент подать заявление о получении российского гражданства в ЛНР можно в 35 пунктах. Помимо этого, постоянно работают мобильные пункты.

Ранее стало известно, что жителям новых регионов Российской Федерации зачтут стаж при поступлении на госслужбу, полученный до присоединения. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.