Пожар начался на заводе «Красный Октябрь» в Волгограде. Фото: МЧС

На территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде утром в четверг, 17 августа, загорелось трансформаторное масло. Об этом сообщает МЧС России по Волгоградской области.

«В 09.08 поступило сообщение о пожаре на территории завода «Красный Октябрь» .... По имеющимся сведениям, горит трансформаторное масло», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что площадь разлива масла составила 50 кв. м. Спасатели заявили, что на данный момент выясняют точную причину возгорания.

Напомним, днем ранее, 16 июля, пожар вспыхнул на складе пиломатериалов в Норильске.