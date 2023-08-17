В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая «УГМК-Арена» Фото: пресс-служба управление МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге произошел пожар на строящейся ледовой «УГМК-Арене», сообщает управление МЧС по Свердловской области.

«Днем 17 августа поступило сообщение о возгорании на территории стройплощадки на улице Степана Разина. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что со стороны кровли строящегося здания идет дым. С территории объекта самостоятельно эвакуировались 200 человек», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в управлении МЧС, сейчас пожар локализован. Спасатели выяснили, что инцидент произошел из-за возгорания лакокрасочных материалов и утеплителя на шестом этаже здания.