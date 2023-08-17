В колледжах России будут готовить операторов беспилотников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российских колледжах начнут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы утвердили перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение в учреждениях СПО и различных центрах. В нем появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее», – сказал глава Минпросвещения на заседании Московского урбанистического форума.

Как писал сайт KP.RU, в июне этого года правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. За это время в стране должна появиться новая сфера экономики, связанная с использованием гражданских беспилотников.

Для развития этой отрасли кабмин планирует стимулировать спрос на отечественные разработки в области беспилотных авиасистем, создать крупные производственные центры, развивать инфраструктуру для их использования, а также финансировать подготовку кадров и перспективные исследования. Рынок беспилотных авиационных систем в России уже в 2023 году должен превысить 50 миллиардов рублей, рассчитывают в правительстве.