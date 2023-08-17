Рогов: ВСУ готовятся бросить в бой танки Challenger на Ореховском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намереваются ввести в бой на Ореховском направлении британские танки Challenger. Такое заявление в четверг, 17 августа, сделал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Подтверждается, что украинские войска готовятся бросить в бой британские танки Challenger на Ореховском направлении запорожской линии. Посмотрим, насколько ярче и быстрее горят британские танки, чем немецкие Leopard», - приводит РИА Новости заявление главы общественного движения.

Ранее Рогов заявил, что командование украинских войск избегает использования британских Challenger в боях на линии соприкосновения. Они понимает, что такая техника повторит плачевную судьбу немецких Leopard и американской боевой машины Bradley, которые, по его словам, «горят и уничтожаются нашими воинами очень качественно, быстро и хорошо».