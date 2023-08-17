Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что получает зарплату в рублях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, комментируя курс доллара и евро заявила, что получает заработную плату в Санкт-Петербургском государственном университете в рублях в России.

«Я слежу за этим, но в Санкт-Петербургском государственном университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», - приводит ТАСС заявление экс-главы австрийского правительства.

Кнайсль возглавила созданный при СПбГУ центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues. Презентация центра прошла в июне этого года в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как писал сайт KP.RU, Кнайсль сообщила, что не насовсем приехала в Россию, а сейчас ищет для этого возможность, в первую очередь - дом. По ее словам, дом она пока не купила, но хотела бы.