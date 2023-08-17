Рогов назвал нежизнеспособной идею Саркози о повторном референдуме в Запорожье Фото: соцсети

Идея бывшего президента Франции Николя Саркози о проведении повторных референдумах в Запорожской области и других новых регионах РФ нежизнеспособна, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР, я уже не говорю про Крым, свой выбор сделали. Этот выбор очевиден и окончателен, мы не нуждаемся в повторных референдумах. Поэтому идея Саркози нежизнеспособна», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Рогов, после проведения в сентябре этого года местных выборов в Запорожской области «необратимый процесс станет еще более необратимым» и зафиксирует «прямое народовластие на освобожденной территории».

Напомним, экс-президент Франции Саркози ранее высказал мнение, что в Крыму необходимо провести еще один референдум, пригласив на него международных наблюдателей, чтобы весь мир убедился в том, что полуостров хочет быть с Россией и не собирается возвращаться под флаг Украины.