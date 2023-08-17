Посольство США в Москве подтвердило разговор Блинкена со шпионом Уиланом Фото: REUTERS

Посольство Соединенных Штатов в Москве подтвердило, что госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор со шпионом Полом Уиланом, осужденным в России. Об этом рассказал ТАСС со слов представителя дипмиссии.

— Да, можем это подтвердить, — ответил собеседник агентства.

Ранее о телефонном разговоре между Блинкеном и Уиланом сообщали на телеканале CNN. В публикации заявили, что в разговоре шпиона убеждали, что американские власти продолжают делать все, чтобы вернуть его на родину.

Напомним, что 48-летнего Пола Уиллана осудили на 16 лет колонии строгого режима за шпионаж еще в 2020 году. Прокуратура просила для бывшего морского пехотинца США 18 лет за попытку разведать информацию о личном составе одного из российских силовых подразделений.

Арестовали шпиона еще в 2018 году, когда он получил накопитель из рук российского контрразведчика. Детали дела в ходе заседаний не разглашались, поскольку все материалы были засекречены.