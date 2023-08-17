В столице благоустроено более 70% намеченных на этот год дворов

Все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Москве в планах на этот год привести в порядок 1,6 тысячи дворов. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«На сегодня выполнено более 70% от общего объема работ, - отметил заммэра. - Все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан».
По его словам, заявки жителей в основном касались дополнительной высадки деревьев и кустарников, улучшения освещения, установки новых детских и спортивных площадок, а также скамеек.
Ранее все столичные дворы - более 24 тысяч - обновили по разработанному стандарту. Сюда входит оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
КОНКРЕТНО
Во дворах среди обязательных работ:
- обновление асфальтового покрытия пешеходных дорожек и проездов;
- обустройство парковок;
- замена или установка новых малых архитектурных форм, дизайн которых помогают выбирать жители;
- ремонт детских и спортивных площадок, замена на них покрытия и оборудования;
- создают газоны и клумбы, там, где возможно, осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.
Если есть необходимое пространство, то во дворах появляются качели и беседки. По возможности и при заявках жителей выделяют место для выгула домашних животных.
«Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и торшеры с энергосберегающими лампами», - подчеркнул Бирюков.