В столице благоустроено более 70% намеченных на этот год дворов

Все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в планах на этот год привести в порядок 1,6 тысячи дворов. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«На сегодня выполнено более 70% от общего объема работ, - отметил заммэра. - Все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан».

По его словам, заявки жителей в основном касались дополнительной высадки деревьев и кустарников, улучшения освещения, установки новых детских и спортивных площадок, а также скамеек.

Ранее все столичные дворы - более 24 тысяч - обновили по разработанному стандарту. Сюда входит оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.

КОНКРЕТНО

Во дворах среди обязательных работ:

- обновление асфальтового покрытия пешеходных дорожек и проездов;

- обустройство парковок;

- замена или установка новых малых архитектурных форм, дизайн которых помогают выбирать жители;

- ремонт детских и спортивных площадок, замена на них покрытия и оборудования;

- создают газоны и клумбы, там, где возможно, осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.

Если есть необходимое пространство, то во дворах появляются качели и беседки. По возможности и при заявках жителей выделяют место для выгула домашних животных.

«Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и торшеры с энергосберегающими лампами», - подчеркнул Бирюков.