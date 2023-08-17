В Кузбассе прошли первые межрегиональные соревнования «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе завершились первые межрегиональные соревнования «Кубок Защитников Отечества». В турнире приняли участие ветераны спецоперации из сибирских регионов. Спортсмены состязались в пяти дисциплинах: пулевой стрельбе, стрельбе из лука, армрестлинге, пауэрлифтинге и настольном теннисе.

«Наши воины показали настоящий героизм в ходе специальной военной операции, и этот бойцовский характер помогает им добиваться значительных результатов во всех сферах, в том числе в спорте. Участники «Кубка Защитников Отечества» станут примером для многих ветеранов СВО, которые найдут в занятиях спортом и общественной деятельности свое призвание», - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Организаторами соревнований выступили фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и министерство физической культуры и спорта Кузбасса. Победителям и призерам вручили медали Паралимпийского комитета России.