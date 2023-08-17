Зеленский поручил добиться от Запада поставок того, что нужно Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Министерству обороны страны донести до западных партнеров, какой именно помощи Киев ждет от них. Об этом политик сообщило в своем Telegram-канале.

«Держим на постоянном контроле поставки техники и боеприпасов, темпы собственного производства. МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в следующих оборонных пакетах было именно то, что нужно», – написал украинский лидер.

Также, по словам Зеленского, на совещании были обсуждены тактические и стратегические планы Вооруженных сил России, подготовка систем противовоздушной обороны к зиме, эвакуация из Купянского района и функционирование «зернового коридора», открытого Украиной.

Напомним, в начале августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном попросил передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Между тем глава Госдепа США объявил о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.