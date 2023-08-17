Азаров: Киев ослабил юг Одесской области, чтобы обвалить стоимость зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев решил намеренно ослабить юг Одесской области для того, чтобы вызвать обвал цен на зерно внутри Украины. Такое заявление сделал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

По его словам, украинские власти специально ослабляют оборону юга региона. «Возможно, кому-то в Киеве выгодно закрыть южный зерновой коридор», - написал бывший глава украинского правительства в социальных сетях.

Азаров считает, что это может быть сделано для того, чтобы увеличить значимость других маршрутов, «обвалив цены на зерно внутри страны».

Напомним, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что Вашингтон ведет переговоры с Турцией, Украиной, а также соседними странами об увеличении альтернатив по экспорту зерна без участия России. Как уточнялось, согласно плану, Киев к октябрю этого наладит экспорт 4 миллионов тонн зерна в месяц по Дунаю, а большая часть будет экспортироваться в порты Румынии по реке и Черному морю.