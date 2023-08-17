Все пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись из Турции в Россию

Red Wings вернула в Россию всех пассажиров задержанных рейсов Фото: Иван ВИСЛОВ

Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию. Об этом сказано в Telegram-канале перевозчика, где уточняется, что рейсы идут по расписанию.

«Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну», - сказано в сообщении, опубликованном в четверг, 17 августа.

Генконсульстве Антальи подтвердило эту информацию с разговоре с корреспондентом Радио "Комсомольская правда" Верой Панфиловой.

Напомним, работники компании в минувшие воскресенье, 13 августа, выполнили рейс из Антальи в Москву, несмотря на неисправность установки. Пассажиры были вынуждены ждать длительное время, а часы ожидания проводили на местах в душном салоне. На борту находилось 406 пассажиров. Как писал сайт KP.RU, СК завел уголовное дело из-за ненадлежащего оказания услуг.