ФСБ задержала жителя Крыма за призывы к насилию над участниками спецоперации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Керчи, который призывал к насилию над участниками специальной военной операции на Украине.

Как передает «КП – Крым», 50-летний мужчина размещал призывы к насилию над участниками СВО в мессенджере – это позже подтвердила лингвистическая экспертиза. При обысках у задержанного изъяли компьютер и другие средства, с помощью которых он вел незаконную деятельность, сообщили в ФСБ.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей»). С жителя Крыма взяли подписку о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ФСБ задержала в Псковской области агента украинских спецслужб, который по заданию куратора пытался въехать в Россию, чтобы разведать данные о пограничниках, настроениях в обществе и местной общине.