Подозреваемого в причастности ко взрыву на АЗС в Махачкале доставили в Москву Фото: Иван ВИСЛОВ

Следовали доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Махачкале Эльдара Насрулаева в Москву. В ближайшее время Басманный суд столицы будет избирать для него меру пресечения. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Эльдара Насрулаева доставили в столичный регион для проведения с ним следственных действий. В ближайшее время Басманный районный суд Москвы изберет в отношении него меру пресечения, — заявил собеседник агентства.

Также другой источник утверждает, что следствие намерено настаивать на аресте подозреваемого, поскольку он проживает в другом регионе, а вменяемое ему наказание предусматривает арест.

Ранее стало известно, что число погибших в результате трагедии на заправке в Махачкале увеличилось до 35 человек. В поисково-спасательных мероприятиях на месте происшествия принимали участие более 70 сотрудников экстренных служб и кинологи.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что взрыв мог произойти по вине тех, кто выдавал разрешения. С этого момента в регионе будут тщательнее контролировать эти процессы и людей, принимающих решения.