Три самолета РФ пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии из-за грозы Фото: Иван ВИСЛОВ

Три самолета российских авиакомпаний пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии из-за грозы при выполнении полетов в/из Калининграда. Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, это коснулось трех авиакомпаний: «России», «Уральских авиалиний» и «Nordwind».

«17 августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний … выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи с сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии», - сказано в сообщении ведомства.

Росавиация высказала благодарность органам Финляндии и Эстонии «за оказанное содействие», отметив, что при необходимости «российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве».

Напомним, в минувшие воскресенье, самолет, следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, был вынужден сесть в аэропорту Хабаровска, что произошло из-за ухудшения самочувствия ребенка на борту.