Умер Майкл Паркинсон, британский телеведущий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 88 лет умер британский телеведущий Майкл Паркинсон, взявший за свою карьеру интервью у более чем 2 тысяч человек. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

«После непродолжительной болезни сэр Майкл Паркинсон мирно ушел из жизни прошлой ночью в окружении своей семьи», - приводит корпорация сообщение близких телеведущего.

Журналист вел ток-шоу Parkinson на BBC с 1971 года по 1982 год, а с 1998 по 2007 год он вел многие другие телевизионные программы, и не только в Великобритании.

Первым гостем Паркинсона стала джазовая певица Мэрион Монтгомери, а потом он брал интервью и у Мохаммеда Али, Элтони Джона и Мадонна, Хелены Миррен, а также многих других.

В 2013 году Паркинсон заявил, что проходит курс химиотерапии из-за рака простаты, но уже через два года сообщил, что вылечился. В 2000 году его наградили орденом Британской империи за вклад в телевещание, а в 2008 году он стал рыцарем-бакалавром.