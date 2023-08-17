Замглавы Минпромторга Бочаров: мощность бомбардировщиков Ту-95 повысится вдвое Фото: Роман ЗЛОБИН

Боевая мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 в 2023 году будет увеличена в два раза. Об этом в четверг, 17 августа, проинформировал заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров.

«В этом году по программе Ту-95 благодаря «Кузнецову» будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков», - отметил чиновник в ходе посещения ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, выполнение гособоронзаказа обеспечивается за счет технологической оснащенности предприятия.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации совершили плановый шестичасовой полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Один из них британское издание Daily Mail назвало предупреждением президента России Владимира Путина Западу из-за их позиции в украинском конфликте.

В министерстве обороны неоднократно отмечали, что все полеты стратегической авиации РФ выполняются и будут выполняться в строгом соответствии со всеми международными правилами.