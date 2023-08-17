ПСБ запустил цифровую военную ипотеку на вторичном рынке жилья

Возможности нового цифрового сервиса для военнослужащих банк продемонстрировал на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Цифровая ипотека актуальна для военнослужащих, проходящих службу в отдаленных регионах России, где ограничен доступ к городской инфраструктуре. Теперь выбрать квартиру, сделать оценку жилья, связаться с покупателем, оформить страховку и получить военную ипотеку для покупки готовой квартиры можно полностью дистанционно с помощью мобильного телефона, без отрыва от службы.

Новый сервис доступен для военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы (НИС). Выбрав программу военной ипотеки на вторичное жилье на сайте банка, клиент может с мобильного телефона подать заявку на кредит и получить решение в течении 5 минут. Вся процедура - от подачи заявки до регистрации прав собственности в Росреестре и полного расчета по сделке – проходит в цифровом формате. Офис банка нужно посетить только один раз для идентификации личности и выпуска электронной цифровой подписи. Обмен документами между всеми участниками сделки – заемщиком, банком, «Росвоенипотекой» и продавцом квартиры - осуществляется через защищенные каналы связи, подписание документов доступно в смартфоне с помощью электронной цифровой подписи. После электронной регистрации сделки в Росреестре покупатель и продавец получают готовые документы на электронную почту.

Старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц сказал: «Будучи лидером по объемам выдачи военной ипотеки, ПСБ задает новые стандарты работы на этом рынке. Год назад мы запустили цифровую военную ипотеку на первичном рынке, в результате практически все сделки в этом сегменте перешли в цифровой формат. Сейчас мы первыми среди российских банков совместно с ФКГУ «Росвоенипотека» реализовали цифровой формат для военной ипотеки на вторичном рынке. Для военнослужащих это означает возможность быстро, удобно и безопасно заключить сделку онлайн – все документы можно оформить с телефона. Удобная и доступная цифровая инфраструктура, качественный сервис, привлекательные условия кредитования обеспечивают ПСБ лидирующие позиции на рынке».

Руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев отметил: «Запуск Росвоенипотекой и ПСБ цифрового формата оформления сделок на вторичном рынке жилья является еще одним важным шагом в развитии накопительно-ипотечной системы. Внедрение онлайн механизмов взаимодействия с контрагентами, направленных на расширение возможностей и удобства реализации военнослужащими своих жилищных прав, – одна из приоритетных задач РВИ, которая успешно выполняется. Более 80% военнослужащих предпочитают приобретать жилье на вторичном рынке. Возможность оформления и передачи документов по сделкам на вторичном рынке удаленно, без посещения офисов и с обеспечением полной безопасности использования данных военнослужащих позволяет оптимизировать существующие процессы проверки документов РВИ, а, следовательно, сделать весь процесс приобретения жилья военнослужащим еще более быстрым и комфортным».