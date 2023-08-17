Star: Турция хочет вернуться к зерновой сделке без поиска альтернатив Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция не ведет работу по альтернативным маршрутам после прекращения зерновой сделки. Все усилия властей республики направлены на то, чтобы возобновить действие черноморской инициативы. Об этом в четверг, 17 августа, проинформировала газета Star.

По данным источника издания в Минобороны Турции, зерновая сделка показала пользу, так как за год в нуждающиеся страны отгрузили около 33 млн тонн зерна.

«Наши усилия направлены на возобновление действия соглашения о зерновом коридоре, и никакой другой работы, кроме этой, не ведется», - цитирует Star представителя оборонного ведомства.

Источник добавил, что некоторые государства работают над разработкой альтернативных маршрутов, но не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Ранее РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что черноморская инициатива отнюдь не является панацеей для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, Россией вместе с партнерами прорабатываются альтернативные маршруты. О возобновлении зерновой сделки можно будет говорить только после выполнения условий Москвы, добавил Ерхов.

Президент России Владимир Путин, комментируя выход Российской Федерации из зерновой сделки, заявлял, что Москва проявила себя крайне толерантно и сдержанно в этой инициативе. Особенно с учетом поведения НАТО и Украины, которые не собирались выполнять свои обязательства.