Подоляк раскритиковал Саркози за слова о принадлежности Крыма России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк осудил бывшего лидера Франции Николя Саркози за слова о принадлежности Крыма и новых регионах России.

Как заявил представитель офиса Владимира Зеленского в соцсети X, «нет никаких новых территорий России, прав России на референдумы, культурных или языковых особенностей». Заявление Саркози о Крыме и повторных референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Подоляк назвал «фантастической преступной логикой».

Напомним, бывший президент Франции призвал страны Запада не строить иллюзий относительно того, что Россия отдаст Крымский полуостров Украине или кому-либо еще. По словам Саркози, Крым исторически был частью России, а его жители считают себя гражданами РФ. Также политик заявил, что в Крыму необходимо провести еще один референдум, пригласив на него международных наблюдателей, чтобы весь мир убедился в том, что полуостров хочет быть с Россией.