Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину до победы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет поддерживать Киев до победы.

«НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в конфликте», - заявил генсек альянса, отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках Украины для завершения конфликта, а также возможного членства страны в НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО начал подготовку военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2014 году. При этом ранее он признавал, что страны альянса с 2014 года потратили десятки миллиардов долларов на подготовку и оснащение украинских солдат.

Тем временем депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что началу украинского конфликта способствовало именно расширение НАТО, а также вмешательство альянса в суверенные дела Украины.