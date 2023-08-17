Минимум десять человек погибли при падении самолета на автотрассу в Малайзии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не менее десяти человек погибли в результате падения самолета Beechcraft 390 на автотрассу в Малайзии, сообщили в местной полиции.

По информации ТАСС, инцидент произошел в штате Селангор рядом с городом Шах-Алам, когда лайнер летел с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг. При падении самолета погибли два пилота, шесть пассажиров судна, а также водители автомобиля и мотоцикла.

В настоящее время на месте катастрофы работают оперативные службы и полиция. Сообщается, что после падения лайнера начался сильный пожар.

Напомним, в конце июля не менее 11 человек погибли в результате падения самолета в международном аэропорту суданского города Порт-Судан. Авиакатастрофа произошла после взлета из-за технической неисправности.

Как писал сайт KP.RU, 17 июля в Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми, в результате пять человек погибли, несколько были ранены.