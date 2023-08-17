Шведская полиция повысила уровень террористической угрозы до предпоследнего Фото: Shutterstock

Шведская полиция безопасности СЕПО приняла решение повысить уровень террористической угрозы в стране с третьего до предпоследнего, четвертого. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 17 августа, заявила глава ведомства Шарлот фон Эссен.

«Сегодня я приняла решение о повышении уровня террористической угрозы с третьего до четвертого по пятибалльной шкале … Мы находимся в ухудшающейся ситуации с безопасностью», - заявила она, подчеркнув, что данная угроза будет сохраняться в длительное время.

Такое решение приняли после согласования с военной разведкой страны.

Напомним, ранее неизвестные бросили коктейль Молотова у входа в шведского посольство в Ливане. Правоохранительные органы предполагают, что это было связано с акцией сожжения Корана в Швеции. Как писал сайт KP.RU, взрывотехники убрали бомбу с места происшествия.