ООН: ограничение обучения на русском в Эстонии противоречит международному праву Фото: REUTERS

Ограничение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву. Об этом говорится в распространенном в четверг, 17 августа, заявлении спецдокладчиков Организации Объединенных Наций (ООН).

«Недавние законодательные поправки, по-видимому, серьезно ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии», - сказано в заявлении, опубликованном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В документе особую озабоченность ООН выразило по поводу того, как ограничения повлияют на представителей русского языкового меньшинства, которое составляет внушительную часть населения Эстонии.

В организации напомнили, что, несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.

«Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», - резюмировали спецдокладчики.

В декабре 2022 года парламент Эстонии принял закон, который создает основу, а также условия для перехода на образование в стране на эстонский язык. Согласно принятому документу, с 2024 года учитель в школе должен будет знать эстонский язык на уровне С1, а директора учебного заведения и завучи должны знать язык на этом уровне уже со следующего учебного года.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие Эстонией закона о запрете ношения оружия жителям этой страны, если они русские по этническому происхождению. Дипломат сравнила прибалтийскую республику с фашистской Германией, напомнив, что последний раз подобные меры вводил Адольф Гитлер.