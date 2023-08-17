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НовостиВ мире17 августа 2023 11:50

Cтолтенберг не исключил поставку Украине истребителей НАТО

По словам генсека альянса, окончательное решение по поставкам не принято
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Cтолтенберг не исключил поставку Украине истребителей НАТО

Cтолтенберг не исключил поставку Украине истребителей НАТО

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент окончательное решение по поставкам истребителей Украине не принято, однако есть такая возможность.

«Вполне возможно», - заявил генсек НАТО в эфире Dagbladet TV в интервью политической неделе Arendalsuka, отметив, что окончательного решения по данному вопросу пока нет.

В мае этого года сообщалось, что западные союзники Украины собираются передать Киеву американские истребители F-16, а боевые самолеты поступят не напрямую от США.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что обучение пилотов растянется по меньшей мере на шесть месяцев и будет проходить в Дании или Нидерландах. По его словам, украинские летчики смогут управлять самолетами F-16 к весне следующего года.