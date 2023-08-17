Cтолтенберг не исключил поставку Украине истребителей НАТО Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент окончательное решение по поставкам истребителей Украине не принято, однако есть такая возможность.

«Вполне возможно», - заявил генсек НАТО в эфире Dagbladet TV в интервью политической неделе Arendalsuka, отметив, что окончательного решения по данному вопросу пока нет.

В мае этого года сообщалось, что западные союзники Украины собираются передать Киеву американские истребители F-16, а боевые самолеты поступят не напрямую от США.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что обучение пилотов растянется по меньшей мере на шесть месяцев и будет проходить в Дании или Нидерландах. По его словам, украинские летчики смогут управлять самолетами F-16 к весне следующего года.