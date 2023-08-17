«Недооценили»: на Украине признали серьезный просчет при наступлении ВСУ

«Недооценили»: на Украине признали серьезный просчет серьезный просчет при наступлении ВСУ Фото: REUTERS

У Вооруженных сил Украины возникли огромные проблемы из-за минных полей и российской авиации. Также Киев сильно обеспокоен надвигающимися выборами президента Соединенных Штатов. Об этом рассказали в издании Bild со слов одного из офицеров ВСУ

— Проблема мин была недооценена всеми, включая наших партнеров, — рассказал украинский офицер.

В воздухе господство российской армии обеспечено боевыми вертолетами и дронами. Руководство Украины сильно беспокоится по поводу президентской гонки в США, поскольку республиканцы во главе с Дональдом Трампом регулярно выступают с призывами прекратить помощь Киеву.

Ранее стало известно, что российские минные поля подрывают дух бойцов ВСУ, поскольку они остановили все попытки продвижения украинских подразделений. Помимо этого, мины вывели из строя огромное количество западной техники.