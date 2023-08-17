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НовостиПроисшествия17 августа 2023 12:04

Росфинмониторинг внес аспиранта МГУ Мифтахова в перечень экстремистов

Ранее было возбуждено уголовное дело о создании ячейки террористического сообщества
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Росфинмониторинг внес аспиранта МГУ Мифтахова в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес аспиранта МГУ Мифтахова в перечень экстремистов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аспиранта механико-математического факультета Московского государственного университета (МГУ) Азата Мифтахова внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В феврале этого года стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о создании в Подмосковье ячейки террористического сообщества «Сеть»**. Причастность аспиранта Мифтахова к этому сообщество тогда также проверяли правоохранители.

Ранее Мифтахова задерживали по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ в феврале 2019 года. Но ему оставили статью «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По данным следствия, аспирант и его соратники разбили окно в офис «Единой России», после чего кинули туда дымовую шашку

** «Сеть» - сообщество внесено в единый список террористических организаций, запрещено на территории РФ.