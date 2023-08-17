Politico: слова о территориальных уступках Украины застали НАТО врасплох Фото: REUTERS

Слова начальника штаба генерального секретаря Североатлантического альянса Стиана Йенсена о том, что Украина может войти в состав НАТО, если согласится уступить России часть территорий, застали представителей государств объединения врасплох. Об этом в четверг, 17 августа, сообщило издание Politico.

«Комментарий стал сюрпризом для представителей стран НАТО», - сообщило издание со ссылкой на источник.

Другой собеседник газеты заявил, что такие слова Йенсена являются большой ошибкой. По данным Politico, такие условия вступления Украины в НАТО никогда ранее не обсуждались.

Ранее Йенсен во время групповых дебатов в норвежском Арендале заявил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить России часть территорий.

Позже начальник штаба генсека НАТО назвал ошибкой свое заявление об условиях вступления Украины в альянс. Он пояснил, что высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Киева, и ему не следовало преподносить это в таком формате.