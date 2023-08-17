На Украине передали в суд дело против врио главы ЛНР Пасечника

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Дело против временно исполняющего обязанности (врио) главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника, которого украинские власти обвиняют в преступлениях «против основ нацбезопасности», были переданы в суд. Об этом заявили в офисе генпрокурора Украины.

«Направили в суд обвинительный акт в отношении … главы ЛНР», - сказано в сообщении ведомства.

Пасечника обвиняют в «совершении действий с целью изменения границ Украины», в том числе из-за проведения референдума о вхождении республики в состав России, а также подписания соответствующего документа.

В офисе генпрокурора не назвали фамилию обвиняемого, однако заявили, что тот руководит ЛНР с 2018 года.

Напомним, в 2019 году Генпрокуратура Украина выдвинула в адрес Пасечника обвинения в действиях, которые были направлены против изменения конституционного строя Украины, а также посягательствах на территориальную целостность. С мая 2021 года против него были введены санкционные ограничения.