Херш: ЦРУ предупредило Блинкена, что наступление ВСУ не увенчается успехом Фото: REUTERS

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предупредило госсекретаря США Энтони Блинкена, что украинское наступление не увенчается успехом. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Он узнал от агентства, что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору», - приводит журналист заявление неназванного сотрудника спецслужб США.

Источник Херша также заявил, что госсекретарь США намеревался примерить мантию своего предшественника, Генри Киссинджера, заключившего в 1973 году Парижское мирное соглашение, которое положило конец Вьетнамской войне. По его словам, Блинкен хотел сделать что-то похожее в отношении украинского конфликта.

Ранее Херш заявил, что обещанное масштабное наступление украинских войск идет неудачно, но об этом смогут догадаться внимательные читатели американских газет, так как с первых полос изданий пропали все новости о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.